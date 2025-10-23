HMGS sonuçları sorgulama ekranı: HMGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
28 Eylül 2025'te gerçekleştirilen HMGS/2 sınavının sonuç tarihi ve saati adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınavda başarılı olanlar hâkim-savcı sınavına katılma hakkı kazanacak ya da avukatlık ve noterlik stajına başlama imkanına sahip olabilecek. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar...
2025 HMGS/2 sonuçları için gözler HMGS/2 sınav sonuçlarına çevrildi. 28 Eylül'de tamamlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle beraber netlik kazandı.
HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, HMGS/2 sonuçları için tarih belli oldu.
HMGS/2 sonuçları 23 Ekim 2025 Perşembe günü, saat 11.00’de erişime açılacak.
HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
HMGS sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
HMGS, hâkim-savcı sınavına katılmak veya avukatlık/noterlik stajına başlamak isteyenler adına ön eleme niteliğinde bir sınavdır. Sınav yılda iki kez, Nisan ve Eylül aylarında ÖSYM tarafından gerçekleşir.
