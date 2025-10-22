Anadolu Üniversitesi Açıköğretim dersleri ne zaman başlıyor? 2025-2026 Akademik Takvim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim dersleri ne zaman başlıyor belli oldu! Yeni dönemde hem ikinci üniversite hem de farklı kayıt türlerinde öğrenim görecek öğrenciler için önemli tarihler duyuruldu.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı akademik takvimi belli oldu. Açıklanan takvime göre yeni eğitim döneminde açıköğretim dersleri 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başladı. Güz dönemi toplam 15 hafta sürerek 18 Ocak 2026 Pazar günü sona erecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açıköğretim kayıt işlemleri bu yıl da çevrimiçi olarak yapılacak. İkinci Üniversite kapsamında kayıtlar 21 Temmuz-22 Ekim 2025, ÖSYS yeni kayıtları ise 1- 12 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. TR-YÖS kayıtları için belirlenen tarih aralığı 18 Ağustos-22 Ekim 2025 olurken, Dikey Geçiş kayıtları 11-24 Eylül 2025 arasında tamamlanacak.

Sağlık Lisans Tamamlama kayıtları 8-15 Ekim 2025, ÖSYS ek yerleştirme kayıtları ise 10-22 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacak.

Kayıt yenileme ve ders seçme süreci ise 6 Ekim-22 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

AÖF GÜZ DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi dersleri 6 Ekim 2025’te başlayacak ve 18 Ocak 2026’da sona erecek. Güz dönemi boyunca öğrenciler dijital ders materyalleriyle etkileşimde bulunabilecek ve sınavlara hazırlık yapacak.

Dönem içinde ara sınavlar 6-7 Aralık 2025’te dönem sonu sınavları ise 17-18 Ocak 2026’da yapılacak. Ayrıca sınav merkezi tercihleri için son tarihler de açıklandı. Güz dönemi ara sınavı için 22 Ekim 2025, dönem sonu sınavı için ise 7 Aralık 2025 son gün olarak belirlendi.

AÖF BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bahar Dönemi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Mayıs 2026 Pazar günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemleri 2-13 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Bahar döneminde öğrenciler için ara sınavlar 4-5 Nisan 2026, dönem sonu sınavları ise 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav merkezi tercihi yapmak isteyen öğrencilerin, ara sınav için 13 Şubat 2026, dönem sonu sınavı için ise 5 Nisan 2026 tarihine kadar sistem üzerinden tercihlerini tamamlaması gerekiyor.