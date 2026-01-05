Berlin'de 50 bin kişiyi elektriksiz bırakan sabotaj eylemini aşısı solcu Vulkan Gruppe üstlendi. Örgüt bunun fosil yakıt endüstrisine karşı uluslararası bir dayanışma eylemi olduğunu öne sürdü. Kesintinin 8 Ocak'a kadar sürmesi bekleniyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 50 bin haneyi elektriksiz bırakan eylemi aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe ) üstlendi.

Örgüt polise gönderdiği mektupta, Berlin'in Lichterfelde ilçesindeki bir enerji santraline bağlı kablolara yönelik kundaklamanın "kamu yararına bir eylem" olduğu savunuldu.

Mektupta, doğal gaz santralinin başarıyla sabote edildiği vurgulanarak, bunun, fosil yakıt endüstrisine karşı uluslararası bir dayanışma eylemi olduğu ileri sürüldü.

FAKİR SEMTLERDEN ÖZÜR DİLEDİLER

Daha az varlıklı semtlerde yaşayanlardan özür dilenen mektupta, grubun zenginlere yönelik sempatisinin sınırlı olduğu belirtildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre Volkan Grubu, 2011 yılından bu yana Berlin ve Brandenburg'da çeşitli kundaklama saldırılarıyla gündeme geldi.

Grup, 2021 ve 2024 yıllarındaki Tesla fabrikasının elektrik altyapısına yönelik saldırılarla da ilişkilendiriliyor.

8 OCAK'A KADAR SÜRECEK

Berlin Anayasayı Koruma Dairesi, Volkan Grubu’nu anarşist bir örgüt olarak sınıflandırıyor.

Berlin'de önceki gün elektrik kablolarında çıkan yangın sonucu yaklaşık 50 bin hane ile 2 bin ticari işletme elektriksiz kalmıştı.

Kesinti nedeniyle bölgede yaşayan yüz binden fazla insan mağdur olmuştu.

Yetkililer kesintinin 8 Ocak'a kadar sürebileceğini açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası