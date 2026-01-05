Karabük'te karın ağırlığıyla çöken seranın altında kalan çiftçi, komşularının zamanla yarışan müdahalesiyle kurtarıldı. Köyceğiz Köyü’nde en az 50 dönümlük sera kullanılamaz hale gelirken, üreticiler zararlarını toparlamaya çalışıyor.

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Köyceğiz Köyü son zamanların en sert kışını yaşıyor. Kısa sürede yoğun şekilde yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

KAR ALTINDA CAN PAZARI

Afetin en dramatik anları ise Hıfsı Çelik’in serasında yaşandı. Karın ağırlığına dayanamayan seranın çöktüğü sırada içeride bulunan Çelik, demir yığınları ve karın altında kaldı. O anlara ait görüntülerde, komşuların büyük bir panik ve telaşla yardıma koştuğu, kar ve demir yığınlarını elleriyle kaldırarak Çelik’i enkaz altından çıkardığı görülüyor.

Kar altında kaldı, komşuları son anda yetişti! 65 yılda ilk kez böylesini gördüler

Komşularının zamanla yarışan müdahalesiyle kurtarılan Çelik, olaydan yara almadan kurtulurken, yaşananlar köyde büyük korkuya neden oldu.

"ÖMRÜMDE BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Bölgede seraları zarar gören üreticiler, enkaz altında kalan mahsullerini kurtarmaya çalıştı. Köy sakinlerinden çiftçi İsmail Örenbaşı (65), maddi zararının çok büyük olduğunu belirterek, "Ömrümde bu kadar ani ve yoğun bir karın seraları bu hale getirdiğini görmedim. Hazırlıksız yakalandık. Tek gelirimiz burasıydı. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

Köyde hem hayvancılık hem de seracılıkla geçimini sağlayan Emrah Çelik ise seralarını 2025 yılının Ekim ayında devlet desteğiyle (ORKÖY) yaptırdığı belirterek, "Bu sera sıfırdı, içinde mahsul bile yoktu. Geçim kaynağımız bu" dedi.

Kar altında kaldı, komşuları son anda yetişti! 65 yılda ilk kez böylesini gördüler

EN 50 DÖNÜM SERA GİTTİ

Köyceğiz Köyü Muhtarı Kemal Aydın, "En az 50 dönüm sera mahvoldu. Bu köylü pazarlara giderek rızkını kazanıyordu. Gerede, Çerkeş ve Karabük pazarları bu seralardan besleniyordu. Şu an üretim sıfıra indi. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Kaymakamımız sağ olsunlar geldiler, inceleme yaptılar" diyerek yardım eli uzatılması talebinde bulundu.



