Yılbaşıyla gelen kar ve dondurucu soğuklar geride kalırken 10-15 Ocak için yeni sistem sinyali geldi. Yarın ise kuvvetli rüzgar, sağanak ve çığ riski birçok kentte etkili olacak.



Yılbaşıyla birlikte etkili olan ve Türkiye’nin büyük bölümünü karla kaplayan soğuk hava sistemi etkisini kaybediyor. Bu süreçte ülke genelinde sert kış şartları görülürken, şimdi gözler önümüzdeki günlere çevrildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre, 10-15 Ocak tarihleri arasında yeni bir soğuk ve yağışlı hava sistemine dair sinyaller alınmaya başlandı. Şu aşamada ihtimaller netlik kazanmazken, sinyallerin güçlenmesi halinde özellikle iç ve yüksek kesimlerde yeniden kış şartlarının etkili olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tarih aralığının dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ise yarın ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ÇIĞ TEHLİKESİ Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberle İlgili Daha Fazlası