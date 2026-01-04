TLC’de yayınlanan "Evliliğe 90 Gün" programıyla tanınan Nebraskalı Anna ile Antalyalı Mürsel’in yıllar sonraki halleri ortaya çıktı. Özellikle Anna’daki büyük değişim sosyal medyada şaşkınlığa neden oldu.

Yaklaşık beş yıl önce TLC ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’de de ilgiyle takip edilen Evliliğe 90 Gün programına damga vuran Anna ve Antalyalı Mürsel yeniden gündeme geldi. Program sayesinde dünya çapında tanınan çiftin son halleri ortaya çıktı.

İLETİŞİMİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI İLE KURDULAR

Nebraskalı Anna ile Antalya’dan Mürsel Mistanoğlu’nun internet üzerinden başlayan aşkı, Mürsel’in evlilik için Amerika’ya gitmesiyle ekrana taşınmıştı. Ortak bir dil bilmemelerine rağmen çeviri uygulamalarıyla iletişim kuran çift, yaşadıkları zorluklarla uzun süre konuşulmuştu. Tüm engellere rağmen evlenen ikili, programda mutlu sona ulaşan çiftler arasında yer aldı.

Evlilik sonrası Nebraska’ya yerleşen Mürsel, Anna’nın arıcılık işine kısa sürede uyum sağladı. Çift, yalnızca bal değil, doğal kozmetik ürünleri de ürettikleri bir marka kurarak birlikte çalışmaya başladı. Çocuk sahibi olma hayallerini ise taşıyıcı anne yöntemiyle gerçekleştiren Anna ve Mürsel, dört yıl önce oğulları Gökhan John’u kucaklarına aldı.

Bir süredir sessizlerdi! Mürsel ile Annanın son hali ortaya çıktı

ANNA'NIN DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren çiftin son görüntülerinde en çok dikkat çeken detay, Anna’daki büyük değişim oldu. Kilo verdiği ve daha fit bir görünüme kavuştuğu görülen Anna’nın yeni hali şaşkınlığa neden olurken, büyüyen oğulları ve yıllar geçse de pek değişmeyen Mürsel de dikkatlerden kaçmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası