Suriye yönetimi ile YPG arasındaki "entegrasyon" süreci hızlanıyor. 29 Ocak tarihli mutabakatın uygulanması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak atandı.

Suriye’de hükümet ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak’ta varılan anlaşmanın sahada hayata geçirilmesi için yeni bir adım atıldı. Anlaşmanın uygulanması ve entegrasyon sürecinin koordine edilmesi amacıyla Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığından, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuya ilişkin açıklama yapıldı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Entegrasyonda halkın çıkarları gözetiliyor

Açıklamada, Tuğgeneral Ayiş'in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesinin, Suriye devletinin sahadaki varlığının güçlendirilmesi, mevcut engellerin aşılması ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi hedefiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığının açıklamasında, anlaşma kapsamında ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanacağı ve sürecin planlanan çerçevede sürdürüleceği ifade edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası