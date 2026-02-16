Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Entegrasyonda halkın çıkarları gözetiliyor
Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, YPG ile yürütülen entegrasyon sürecinin ülkenin geleceği için güvence olduğunu ve ABD ile Türkiye’nin onayını aldığını söyledi.
- Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Münih Konferansı'nda SDG'yi "düşman değil, ulusal kimlik çerçevesinde çalışabilen ortaklar" olarak tanımladı.
- YPG ile yürütülen entegrasyon sürecinin Suriye halkının çıkarları doğrultusunda olduğunu ve ülkenin geleceği için garanti teşkil ettiğini ifade etti.
- Bakan Şeybani, bu yaklaşımın hem ABD hem de Türkiye tarafından onaylandığını ve uygulanan politikadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da YPG ile yapılan mutabakatın "Kürtlerin haklarına saygılı şekilde ilerletildiğini" belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Münih Güvenlik Konferansı’nda düzenlenen “Bir Arada Kalmak Mümkün mü? Suriye’nin Devrim Sonrası Geleceği” başlıklı oturumda ülkelerindeki entegrasyon sürecine değindi.
“SDG’yi düşman olarak görmediklerini” söyleyen Şeybani, onların “ulusal kimlik çerçevesinde çalışabilen ortaklar olduğunu” ifade etti.
Bakan Şeybani, terör örgütü YPG ile yürütülen entegrasyon sürecinin Suriye halkının çıkarları doğrultunda yürütüldüğünü dile getirdi. Şeybani “Geliştirilen söz konusu yaklaşım hem ABD hem de Türkiye tarafından onaylanmıştı. Bu konuda oldukça kendimize güveniyoruz ve uygulanan politikadan son derece memnunuz” dedi.
Hasan Şeybani, entegrasyon sürecini Suriye’nin geleceği için garanti olarak düşündüklerini kaydetti.
“MUTABAKAT SAYGILI İLERLEDİ”
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Suriye’de terör örgütü YPG ile yapılan mutabakatın “Kürtlerin haklarına saygılı şekilde ilerletildiğini” belirterek, Suriye hükûmetinin ilerleyişinin birçok alanda başarı getireceğini ifade etti.