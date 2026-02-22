Kayseri'de sabah evinden çıkan 16 yaşındaki İlknur Çiçek'ten kayıp olarak aranıyor. 8 saat süren çalışmalarına ara veren ekipler sahurdan sonra yeniden başlayacak.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde evden saat 10.00'da ayrılan İlknur Çiçek'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

150 KİŞİ DİDİK DİDİK ARIYOR

Kız çocuğunun bulunabilmesi için çalışma başlatan ekipler, mahalle ve çevresinde hem yaya hem dronla arama yaptı.

Yaklaşık 8 saat süren çalışmalara ara veren ekipler, aramaya sahurdan sonra yeniden başlayacak.

Arama çalışmalarına, yaklaşık 150 kişilik ekip ve arama kurtarma köpekleriyle devam edileceği öğrenildi.

