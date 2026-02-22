Isparta’da yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

Isparta’nın Binbirevler Mahallesi’nde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Yaşar Erbi, komşularının uzun süredir kendisinden haber alamaması üzerine ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde 4752 Sokak’taki dairede meydana geldi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Erbi’yi hareketsiz halde buldu. Yapılan kontroller sonucunda Erbi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşar Erbi’nin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

