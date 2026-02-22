Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, Milan Skriniar’ın sakatlığı sonrasında sistem değişikliğine gidebilir.

Fenerbahçe, Skriniar’ın yokluğunda sistem değişikliğine gidebilir. Tedesco, idmanlarda üçlü savunma denemeye başladı. İtalyan, Yiğit, Çağlar, Oosterwolde’yi bir arada oynatırken, Mert, Brown ve Levent’i de stoper alternatifi olarak değerlendiriyor.

CHERIF'E GÜVENİ TAM

Sıddık Cherif, Nottingham maçındaki performansıyla eleştiri toplasa da Domenico Tedesco’nun 19’luk golcüye güveni tam. Hoca, yakından ilgilendiği genç yıldızın potansiyeline güveniyor ve büyük bir patlama yapacağına inanıyor. Ancak pişmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

KENDİNİ AŞTI

Domenico Tedesco, Fenerbahçe’yi rekorlara koştururken, kendisi de kariyer rekoru kırdı. İtalyan hoca, 33 maçta 2,09’luk ortalama yakalayarak 1,87’lik rekorunu farklı bir şekilde tarihe gömdü.

