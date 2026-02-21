Burdur’da misafir olarak gittiği evde fenalaşan 55 yaşındaki Orhan Akçay, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Şüpheli bulunan ölümün kesin nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi 39001 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Şüpheli ölüm: Arkadaşının evine gitmişti, cenazesi çıktı

BİR ANDA FENALAŞTI

Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Orhan Akçay, misafirliğe gittiği evde henüz bilinmeyen bir fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Akçay, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan doktorların tüm müdahalelere rağmen Akçay, kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Akçay'ın ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Akçay'ın misafir olarak gittiği evde bulunan kişilerin ifadesine başvuruldu. Akçay'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

