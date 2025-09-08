Açık öğretim üniversitesi kayıtları ne zaman?

2025–2026 öğretim yılı AÖF kayıtları için kritik tarih aralığı belirlendi. Hem üniversite sonucu ile yerleşen öğrenciler hem de sınavsız ikinci üniversite tercihi yapacak adaylar kayıtlarını e-Devlet erişimiyle tamamlayabilecek. Başvuru linkleri, şartlar ve muafiyet başvurularına dair detaylar üniversitenin resmi akademik takviminde yer aldı.

AÇIK ÖĞRETİM ÜNİVERSİTESİ KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi, 2025–2026 akademik yılı Güz dönemi için kayıt tarihlerini net şekilde duyurdu.

YKS yeni kayıt kayıt işlemleri 1 Eylül 2025 Pazartesi saat 10.00 itibarıyla başladı ve 5 Eylül 2025 Cuma saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Öte yandan sınavsız ikinci üniversite programları için önlisans, lisans) başvurular 21 Temmuz 2025 Pazartesi itibarıyla başladı ve 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.

AÖF KAYITLARI NEREDEN YAPILIYOR?

Tüm kayıt işlemleri aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, e-Devlet şifresi ile yapılacak.

Başvuruya başlamadan önce adayların MEBBİS / YÖKSİS sistemindeki öğrenim bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.