AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı?

AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı?
AÖL, Kayıt, Yeni Dönem, Eğitim Öğretim Yılı, Öğrenci, Haber
Haberler / Türkiye Gazetesi

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarih hakkında araştırmaya başladı.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için yeni dönem hazırlıklarına başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde geçerli olacak kayıt ve kayıt yenileme sürecine ilişkin detaylar belli oldu.

Açık lise öğrencileri ve ilk defa kayıt yaptıracak adaylar, süreç hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte tüm ayrıntılar...

AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? - 1. Resim

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

2025-2026 Açıköğretim Lisesi kayıt tarihleri şu an için belli olmadı. Kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kayıt işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.

AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? - 2. Resim

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1.dönem kayıt işlemleri, Yeni Kayıt Kılavuzu ve Kayıt Yenileme Kılavuzu doğrultusunda gerçekleşecektir.

AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? - 3. Resim

Öğrenciler, yen kayıt ve kayıt yenileme ücreti ödemelerini https://odeme.meb.gov.tr adresinden ya da Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası'nın ATM, mobil veya internet bankacılığını yapabilir. 

AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? - 4. Resim

2025-2026 Açıköğretim Lisesi kayıt tarihleri ve yeni kayıt kılavuzu açıklandığı takdirde haberimize eklenecektir.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

