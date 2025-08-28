Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), kamu kurumlarında kariyer hedefleyen binlerce adayın gündeminde. Peki, KPSS B grubu sınavı ne zaman?

KPSS B GRUBU SINAVI NE ZAMAN?

KPSS B Grubu sınavı, ÖSYM’nin sınav takvimine göre yalnızca çift yıllarda düzenleniyor. Bir sonraki sınav 2026 yılında gerçekleşecek.

2024’te yapılan KPSS B Grubu sınavının ardından, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar için bir sonraki sınavın 2026 Temmuz veya Eylül aylarında yapılması öngörülüyor. kesin tarih ÖSYM tarafından 2026’nın başında açıklanacak. Sınav, Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik) ile Genel Kültür (Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık) bölümlerinden oluşacak ve P3 puanıyla merkezi atamalar için kullanılacak.

Adaylar, 2026 KPSS B Grubu sınavına hazırlık sürecine şimdiden başlamış durumda. Sınavın başvuru süreci genellikle sınavdan 2-3 ay önce başlıyor.

KPSS A VE B GRUBU FARKI NEDİR?

KPSS A Grubu, uzman yardımcılığı, müfettişlik, kaymakam adaylığı gibi kariyer meslekleri hedefleyen adaylar için düzenleniyor ve ek olarak kurumların yazılı veya sözlü sınavlarını gerektiriyor.

Bu grup, hukuk, iktisat, işletme gibi alanlarda uzmanlaşmış lisans mezunlarına hitap ederken sınav her yıl düzenleniyor.

B Grubu ise düz memurluk, hemşirelik, mühendislik gibi genel idare hizmetleri için uygulanıyor ve yalnızca KPSS puanıyla atama yapılıyor ve ek sınav gerekmiyor.

Çift yıllarda (2026 gibi) lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde yapılan B Grubu sınavı, P3 puanıyla merkezi yerleştirmelerde kullanılıyor. Lise mezunları için P94, ön lisans için P93 puan türleri geçerli.