2026 EKPSS ne zaman? Başvuru süreci araştırılıyor

EKPSS, kamu sektöründe çalışmak isteyen engelli bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. İki yılda bir düzenlenen sınavın 2026 oturumu için ÖSYM sınav takvimi kontrol ediliyor. Peki, 2026 EKPSS ne zaman?

2026 EKPSS NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenleniyor. Son sınav 28 Nisan 2024’te gerçekleştirildi.

2026 EKPSS’nin kesin tarihi henüz açıklanmamış olsa da önceki yıllardaki sınav takvimleri dikkate alındığında, sınavın Nisan ayının sonu veya Mayıs 2026’da yapılması bekleniyor.

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimini 2025 yılının sonlarında yayınlamasıyla kesin tarih netleşecek.

Adaylar, sınav tarihinin açıklanmasıyla birlikte başvuru süreçlerini ÖSYM’nin resmi web sitesi Aday İşlemleri üzerinden takip edebilecek.

EKPSS KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS sınav sonuçları 4 yıl süreyle geçerli oluyor. 2024 yılı puanı 2028 yılına kadar kullanılabilir. Sınav ise iki yılda bir düzenleniyor.

EKPSS İLE KPSS ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

EKPSS, yalnızca engelli bireyler için düzenlenirken KPSS tüm adaylara açık bir sınavdır. EKPSS, engel gruplarına özel süre ve yardımcı hizmetler sunarak adil bir sınav ortamı sağlamayı amaçlar. Örnek olarak görme engelli adaylar için okuyucu/işaretleyici yardımı veya ek süre gibi düzenlemeler yapılıyor.

KPSS her yıl düzenleniyor ve sonuçları 2 yıl geçerliyken EKPSS iki yılda bir yapılıyor ve sonuçları 4 yıl geçerli.

Ayrıca, KPSS’de eğitim bilimleri ve alan bilgisi gibi ek oturumlar bulunurken EKPSS sadece genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşuyor.

EKPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

EKPSS’ye, en az %40 engelli sağlık kurulu raporuna sahip olan ortaöğretim, ön lisans veya lisans mezunları ya da sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumdaki engelli adaylar başvurabilir. Engel durumunu belgelemek zorunludur.