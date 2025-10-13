Nehir Gökdemir kimdir, kaç yaşında? Cennetin Çocukları dizisinde Menekşe'yi oynuyor

Cennetin Çocukları dizisinde Menekşe rolüyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncu dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan Nehir Gökdemir oynadığı diziler ve kariyeri araştırılıyor.

NEHİR GÖKDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nehir Gökdemir, 15 Ocak 2006 tarihinde İstanbul’da doğdu. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Gökdemir, 2016 yılında Güldüy Güldüy Show Çocuk programıyla ekranlara adım attı.

Eğitimine devam eden genç oyuncu, son dönemde televizyon ve sinema yapımlarında yer alarak kariyerini sürdürüyor.

NEHİR GÖKDEMİR OYNADIĞI DİZİLER

Nehir Gökdemir, Güldüy Güldüy Show Çocuk ile tanındıktan sonra pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Üvey Anne (TV Dizisi 2023)

O Kız (TV Dizisi 2022)

Sana Söz (TV Dizisi 2021)

Gamonya: Hayaller Ülkesi (Sinema Filmi 2020)

Atiye (İnternet Dizisi 2019)

Can Dostlar (Sinema Filmi 2019)

Bizim Köyün Şarkısı (Sinema Filmi 2017)

Güldüy Güldüy Show Çocuk (2016)