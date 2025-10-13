Türkiye'nin Gürcistan maç sonuçları ne olmuştu? Türkiye ile Gürcistan 8. randevuya çıkacak!
Türkiye ile Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında 8. kez karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin Gürcistan maç sonuçları ne olmuştu merak edilirken ay-yıldızlı ekip ise yarın akşam için mücadeleye hazır!
Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk karşılaşma 21 Ağustos 2002’de Trabzon’da özel maç olarak oynandı. Türkiye Gürcistan ile ilk maçından Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 3-0’lık skorla galip ayrılmıştı.
TÜRKİYE'NİN GÜRCİSTAN MAÇ SONUÇLARI NE OLMUŞTU?
Türkiye ile Gürcistan milli takımları, bugüne kadar tam 7 kez karşı karşıya geldi. Yapılan maçların 4'ü resmi, 3'ü ise özel karşılaşmalardı.
Türk Milli Takımımız Gürcistan ile çıktığı maçlarda 5 galibiyet elde ederken, 1 maç berabere, 1 maç ise mağlubiyetle sonuçlandı. Türkiye karşılaşmalarda rakibine toplam 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.
İlk buluşma 2002 yılında Trabzon’da gerçekleşerek Türkiye 3-0’lık skorla galip geldi. Ardından 2004 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Türkiye ve Gürcistan Trabzon’da 1-1 berabere kaldı.
2005 yılında Tiflis’te oynanan rövanş maçında Türkiye 5-2 üstünlük sağladı. Özel karşılaşmalarda ise 2007 yılında Gürcistan 1-0 galip gelirken, 2012’de Türkiye 3-1 kazandı.
EURO 2024’te Almanya’da yapılan maçta ise Türkiye, Dortmund’da Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti. En son 2025 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Tiflis’te oynanan maçta Türkiye 3-2’lik skorla yine Gürcistan'ı yenmişti.
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı 14 Mayıs Salı günü saat 21.45’te başlayacak.
Türkiye - Gürcistan Milli maçı TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.