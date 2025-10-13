Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galler - Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın belli oldu!

Galler - Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın belli oldu!

Güncelleme:
Galler - Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın belli oldu!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nda büyük heyecan bu akşam Galler ile Belçika arasında yaşanacak. Galler - Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak edilirken karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de belli oldu.

Galler - Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak netleşti. Cardiff City Stadyumu’nda bu akşam oynanacak büyük karşılaşma için geri sayım başladı. 

Galler - Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın belli oldu! - 1. Resim

GALLER - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu mücadelesi bu akşam Galler ile Belçika arasında yaşanacak. Galler - Belçika maçıExxen kanalı üzerinden canlı ve şifreli şekilde naklen yayınlanacak.

Galler - Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın belli oldu! - 2. Resim

GALLER - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

J Grubu’nunGaller - Belçika maçıbu akşam saat 21.45’te başlayacak. Galler 10 puanla üçüncü sırada yer alırken, Belçika 11 puanla ikinci sırada bulunuyor. Grubun lideri Kuzey Makedonya’nın ise 12 puanı bulunuyor.

Galler - Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın belli oldu! - 3. Resim

GALLER - BELÇİKA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Galler: K. Darlow, N. Williams, J. Rodon, B. Davies, J. Dasilva, E. Ampadu, L. Cullen, B. Johnson, H. Wilson, D. Brooks, K. Moore

Belçika: T. Courtois, T. Castagne, Z. Debast, A. Theate, M. De Cuyper, N. Raskin, J. Doku, H. Vanaken, K. De Bruyne, L. Openda, L. Trossard

