İsveç - Kosova maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu

İsveç - Kosova maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir soruları merakla araştırılırken detaylrda netlik kazanmış durumda! Turnuvadaki performansını toparlamak isteyen İsveç sahasında bu akşam Kosova’yı ağırlayacak.

İSVEÇ - KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gecenin merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan İsveç - Kosova maçı 21.45’te İsveç’in Solna kentinde yer alan Friends Arena Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

İSVEÇ - KOSOVA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE İZLENİR?

Teknik direktör Janne Andersson yönetimindeki İsveç, üç maç sonunda yalnızca bir puan toplayarak grubun son sırasına geriledi. Kosova ise deplasmandan puanla dönerek grubun dengelerini değiştirmeyi hedefliyor. Mücadeleyi ekran başından canlı izlemek isteyenler, maçı Exxen platformu üzerinden şifreli yayın ile takip edebilecek.

İSVEÇ - KOSOVA MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

İsveç: V. Johansson, G. Lagerbielke, I. Hien, G. Gudmundsson, A. Bernhardsson, L. Bergvall, J. Karlström, Y. Ayari, K. Sema, V. Gyökeres, A. Isak

Kosova: A. Murić, I. Krasniqi, A. Hajdari, K. Hajrizi, D. Gallapeni, M. Vojvoda, L. Avdullahu, E. Rexhbeçaj, F. Muslija, V. Muriqi, A. Rrahmani