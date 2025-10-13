İsrail'de Erdoğan korkusu büyüyor! 'Türkiye bölgede tüm planları bozdu'

İsrailli terörle mücadele uzmanı Dr. Eli Carmon, Arutz Sheva için kaleme aldığı analizinde, Türkiye’nin son dönemde Orta Doğu’daki askeri ve diplomatik hamleleriyle “İran’ı dengeleyecek bölgesel bir güç haline geldiğini” yazdı.

Carmon’a göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’den Suriye’ye uzanan hatta “yeni bir güvenlik mimarisi” inşa ediyor.

'TÜRKİYE, İRAN'DAN ÇOK DAHA BÜYÜK ÜLKE'

Carmon, Türkiye’nin Gazze’de kurulması planlanan uluslararası denetim gücüne asker göndermesini şu şekilde yorumladı:

“Erdoğan, İsrail’in çevresinde İran planını uyguluyor. Türk askerlerinin Gazze’yi denetleyecek uluslararası güce dahil olacağı konuşuluyor. Türkiye, askeri olarak İran’dan çok daha güçlü bir ülke”

“SURİYE ORDUSUNU YENİDEN YAPILANDIRMAK İSTİYOR'

İsrailli uzmana göre Ankara, Suriye’de etkinliğini giderek artırıyor.

“Erdoğan, Suriye üslerini ele geçirip Suriye ordusunu yeniden yapılandırmak istiyor, Suriye hava savunmasını yeniliyor. Mevcut hedefleri savunma, ancak atılan adımlar bunun ötesinde bir stratejiye işaret ediyor” dedi.

“İSRAİL'E KARŞI EKONOMİK VE DİPLOMATİK CEPHE AÇTI” Dr. Carmon, Türkiye’nin İsrail karşısında çok boyutlu bir strateji yürüttüğünü iddia etti: “Türk rejimi, İsrail ile ekonomik olarak savaşıyor, gemilerin limanlara yanaşmasına izin vermiyor, askeri uçakların geçişine engel oluyor, İsrail’i her alanda boykot ediyor. Libya ile deniz yetki alanı anlaşması yaparak İsrail’in gaz arama faaliyetlerini kilitliyor.”

“GAZZE'DE TÜRK ŞİRKETLERİ YENİDEN İNŞA SÜRECİNE GİREBİLİR”

İsrailli akademisyen, Katar finansmanı ile Türk inşaat şirketlerinin Gazze’nin yeniden inşasında aktif rol alabileceğini savundu:

“Eğer Türkler Gazze’deki bir askeri gücün parçası olursa ve Katar parasıyla Türk şirketleri yeniden imar sürecine dahil olursa, Hamas bölgede etkisini sürdürür” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE ENERJİ DENKLEMİNDE KİLİT OYUNCU”

Dr. Carmon, Ankara’nın yalnızca askeri değil, enerji diplomasisi ile de bölgesel ağırlık kazandığını söyledi:

“Türkler, Hindistan ve BAE’den gelen gazın İsrail üzerinden Avrupa’ya taşınmasını engelliyor. Bu, Ankara’nın enerji oyunundaki ağırlığını gösteriyor.”

“NEO-OSMANLI HEDEFİ İDDİASI”

İsrailli uzmana göre Türkiye, Orta Doğu’daki etkisini artırarak “Neo-Osmanlıcı bir vizyon” izliyor:

“Erdoğan, Neo-Osmanlıcı bir hedefin peşinde. Türkler görüşmelere son anda dahil oldular ama rehineleri elinde tutan gruplarla bağlantı kurdular. Gazze’de onlara gerçekten rol verilmeli mi?” dedi.