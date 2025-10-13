Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akrabasının düğününe giden şarkıcı, sahnede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Giresun'dan akrabasının düğünü için Bursa'ya gelen şarkıcı Yüksel Kader, sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kader, hayatını kaybetti.

Giresun’dan Gemlik’e gelen yöresel sanatçı Yüksel Kader (45), sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere yığılan sanatçıya ilk müdahaleyi salondakiler yaparken, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan Kader, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AKRABASININ DÜĞÜNÜ İÇİN GİTMİŞ

Kader’in akraba düğünü için Gemlik’e geldiği ve misafirlere jest yapmak için sahneye çıktığı öğrenildi. Memleketi Giresun’a uçakla götürülen Kader, öğle namazını müteakip Giresun Dereli ilçesi Alancık Mahallesi Merkez Cami'de kalınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

