Türkiye'nin gözü gökyüzünde! SOM-J atış testini başarıyla geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından üretilen yerli seyir füzesi SOM-J'nin yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde kendini kanıtladığını ve atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Kacır, SOM-J’nin savunma, radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde kendini başarıyla kanıtladığını açıkladı. Aynı zamanda Kacır, emeği geçen tüm paydaşları tebrik etti.
"SOM-J KENDİNİ KANITLADI"
Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"TÜBİTAK SAGE’de geliştirdiğimiz SOM-J seyir füzesi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOM-J kendini kanıtladı.
Satha çok yakın uçuş, atış sonrası kontrol edilebilme, su üstü hedefe karşı tam angajman. Gökyüzüne başarıyla attığımız her imza, yarının tam bağımsız ve lider Türkiye'sine giden bir yol. Emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum."