Yerli füze motoru için 12 ülke sırada

Brezilya’ya KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ihracatıyla Türk savunma sanayii açısından ilke imza atan Kale Grubu, geliştirdikleri bu ürünün daha fazla ülkenin envanterine girmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli yol katettiğini ve jet motorları üretiminde de önemli bir hamle başlattığını ifade etti.

Kale Grubu’nun 2012 yılından bu yana jet motorlarıyla ilgili çalıştığını aktaran Okyay “Şu anda bütün testlerini geçmiş, performansını göstermiş ve seri üretime girmiş üç değişik tip motorumuz var. Bu sene de seri üretimde ikinci senemiz ve hepsi envantere girdi. Motorlarımız seyir füzeleri motorları olarak görev yapıyor. Bunların dışında dört farklı motor geliştirme projemiz devam etmekte” dedi. Okyay, jet motoru üretiminin dünyanın en zor işleri arasında bulunduğunu ve bu üretimi yapan ülkelerin bir elin parmak sayılarını geçmediğini belirtti. Türkiye’nin yakın bir zamanda jet motorunun tamamını yapabilen ülkeler sınıfına dâhil olacağına inandığını dile getiren Okyay, bu anlamda çalışmaların çok ciddi bir mühendislik ordusuyla yürütüldüğünü vurguladı. Kale Jet Motorlarının nisan ayında Brezilya’ya sattığı KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ile Türk savunma sanayiinin bu anlamda ilk defa ihracat başarısı sağladığını hatırlatan Okyay “Şu anda hâlihazırda 10-12 ülkeyle jet motorlarımızın ihracat görüşmesini yapıyoruz. Bu sene içerisinde bir veya iki ülkeyle ihracat anlaşması yapabiliriz” diye konuştu.