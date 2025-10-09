AVM’lerin geliri de Gazze’ye

İstanbul’da bazı AVM’lerdeki mağaza sahipleri, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek maksadıyla 12 Ekim’de elde edecekleri kazançlarını Filistinlilere bağışlama kararı aldı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı iş birliğiyle yürütülen “Gazze’ye Umut Ol” kampanyası gerçekleştirilecek. Kampanya doğrultusunda 12 Ekim Pazar günü Ümraniye’deki Sur Yapı Metrogarden, Kâğıthane’deki Axis Kâğıthane ve Eyüpsultan’daki Axis İstanbul’daki mağaza sahiplerinin kazançlarını Gazze’ye bağışlayacakları bir etkinlik düzenlenecek. Filistin bayraklarıyla süslenecek AVM’lerde, “Gazze” temalı sergi de açılacak. Esnafın dayanışma ruhuyla başlatılan girişimin, Türkiye geneline yayılarak daha geniş yardım seferberliğine dönüşmesi hedefleniyor. AVM’lerde 11 Ekim’de kurulacak “Hayır Çarşısı”nda da ziyaretçiler bağış yapabilecek.

Etkinliğin koordinatörü Ömer Faruk Serdar, kampanya çalışmalarını esnafın çağrısıyla hayata geçirdiklerini söyledi. Gazze soykırımına İstanbul esnafının hassasiyet gösterdiğini belirten Serdar “Üsküdar’dan Gazze’ye Gönül Köprüsü farkındalık çalışması, ülkemizde esnafı harekete geçirdi. Bu farkındalık çalışması, çok ciddi anlamda ses getirdi. Çok farklı kitlelere ulaşmış olduk. Yeni çalışmamız esnaftan ziyade AVM’ler oldu. Bu sefer Üsküdar’daki çalışmamızı duyan mağaza sahipleri, bizlere çağrı yaptı. Hâlihazırda üç AVM’de başlattığımız farkındalık çalışmamız, iki haftalık kısa süre içerisinde 73 mağazaya ulaştı. Hayır Çarşısı” etkinliğine 27 STK katıldı. Sanat eserleri, atölyeler ve çocuk sanat etkinlikleri olacak. Halkımızın çok büyük destek vereceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.