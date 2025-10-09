Türk Devletleri Teşkilatı'ndan kritik adım: Türk minerali için iş birliği

TÜRKİYE GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ AKİF BÜLBÜL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatının artık sadece kültürel bir birliktelik değil, stratejik bir dayanışma platformu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı “İstihbarattan, sınır güvenliğinden siber alana kadar çok boyutlu iş birliğini konuşuyoruz. Savunma sanayii ve enerjinin yanı sıra kritik mineraller alanında iş birliği başlatma kararını kayda geçirdik” dedi.

TÜRK DÜNYASI "DEĞERLİ MİNERAL" ZENGİNİ

Gözler Türk Devletlerinin potansiyeline çevrildi Türkiye’de kritik madenler listesinde 37 maden bulunuyor.

Bunların 8’i yüksek öneme sahip kritik madenler arasında sayılırken, savunma sanayii için vazgeçilmez görülen 26 maden stratejik kategoride değerlendiriliyor. Lityum, gümüş, bakır, demir, alüminyum, çinko, titanyum ve manganez Türkiye için en yüksek kritiklik puanı taşıyor.

Bu madenler, özellikle elektrikli araç bataryaları, yenilenebilir enerji teknolojileri, savunma sanayii ve elektronik cihaz üretimi gibi alanlarda kullanılıyor. Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon ton bakır rezervi, 2,3 milyon ton çinko rezervi, 82,5 milyon ton demir rezervi, 422 milyon ton alüminyum rezervi, 4,5 milyon ton manganez rezervi bulunuyor.

Bunun yanı sıra Eskişehir-Beylikova’daki nadir toprak sahası yaklaşık 52 milyon ton cevheri ile Türkiye’yi öne çıkarıyor.

Aynı şekilde Kazakistan 1.225 mineral tipinde 493 rezerv barındırıyor. Özbekistan ise altın, uranyum, petrol ve doğal gazda ön plana çıkıyor.

Kırgızistan antimonda küresel rezervi ile göze çarpıyor. 700 ton da altın rezervi bulunuyor. TDT’nin gözlemci üyesi Türkmenistan ise doğalgazda dünya dördüncüsü… Petrol ve kömürde orta seviyede yer alan ülkenin altın rezervleri de bulunuyor.