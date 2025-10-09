Avrupa’da okumayı lüks olmaktan çıkardılar! Vakıflardaki pahalılık yurt dışına kaçırttı

MAHMUT ÖZAY - Daha iyi bir gelecek isteyen gençlerin tercih ettiği yurt dışında eğitim artık ekonomik olarak da cezbedici… Geçtiğimiz yıllarda yurt dışında eğitim almaya lüks gözüyle bakılırken günümüzde Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin fiyatları incelendiğinde yurt dışında eğitim lüks değil akıllıca tercih yapmak olarak algılanıyor. Bu sene boş kalan yüzlerce vakıf üniversitesi kontenjanının Avrupa’daki üniversitelere kaydığı tahmin ediliyor.

Yıllardır düzenledikleri fuarlarla Türk öğrencileri dünyanın dört bir yanındaki eğitim kurumlarıyla buluşturan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar “Avrupa’da devlet üniversitelerinin ücretsiz olması aileler için oldukça cezbedici oluyor. Hâlihazırda Avrupa’da bir devlet üniversitesi şartlarını karşılayamayan bir çocuk yine Avrupa’daki özel üniversiteleri tercih etse bile Türkiye’deki liselerden daha uygun fiyatlara eğitim alabiliyor” dedi.

Avrupa’nın her ülkesinde fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Ülke, şehir, üniversitenin dünya sıralamasındaki yeri, devlet ya da özel üniversite olması fiyatları değiştiriyor. Dünyadaki en pahalı eğitimi veren İngiltere’ye bile bakıldığında bu ülkede her şey dâhil yani eğitim, konaklama ve hayat masrafları dâhil olmak üzere yıllık 1 milyon 200 bin TL’ye üniversite eğitimi alınabiliyor.

Yurt dışında ve Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin fiyatlarını karşılaştıran Deniz Akar “Türkiye’de kimi özel liselerin ücretleri 1 milyon TL’nin çok üzerine çıkmışken, şehir dışında okuyacak öğrenciler için kiralar minimum 30-40 bin TL bandında değişirken bir öğrencinin yıllık harcaması yurt dışına göre yüksek kalıyor. Bir de üniversitelerin eğitim kalitesi ve dünya sıralamasındaki yeri göz önünde bulundurulunca aileler daha kaliteli eğitimi daha uygun fiyatlarla almayı tercih ediyor” diye konuştu.

Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin fiyatlandırma politikasından dolayı pek çok öğrenci yönünü özellikle Avrupa’ya kaydırmış durumda. Bu sene vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının boş kalması da izledikleri fiyatlandırma politikasıyla ilişkilendiriliyor. Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir yıllık eğitim ücretiyle, Türkiye’deki lise fiyatları neredeyse aynı…

Akar “Dünyanın en bilinen, en prestijli üniversitelerinden olan Cambridge Üniversitesinin yıllık eğitim ücreti 20 bin sterlinden başlarken Türkiye’nin önde gelen vakıf liselerinin yıllık ücretleri 1 milyon Türk lirasını aşmış durumda” dedi.

Hâl böyle olunca da Türkiye’de yapılan ve dünyanın en iyi üniversitelerinin katıldığı fuarlara son yıllarda ilgi bir hayli yüksek oluyor. Onlardan biri olan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları 12-19 Ekim tarihleri arasında Ankara, İzmir ve İstanbul’da yapılacak.

ÜLKE ÜLKE FİYAT KARŞILAŞTIRMASI