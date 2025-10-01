Üniversiteden 3 yılda mezun olmak mümkün! YÖK'ten yeni düzenleme sinyali

Özvar, yarın kamuoyuyla paylaşılacak olan YÖK’ün "2030’e Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası" başlıklı vizyon belgesi öncesi yükseköğretimde reform niteliği taşıyan bazı planları aktardı.

"KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN SÜREYİ KISALTACAĞIZ"

Eğitim süresinin dünya genelinde tartışma konusu olduğuna dikkat çeken Özvar, Türkiye'de de bu yönde atılım yapacaklarını söyledi. Özvar, "Üniversitelerde arzu eden ve başarılı olan öğrenciler için eğitim süresini 3 yıla düşürmeyi hedefliyoruz. Elbette bunu yükseköğretim kalitesinden taviz vermeden gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Özvar, yeni sistemin detaylarının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtildi.

UYGULAMALI EĞİTİM ARTACAK

Prof. Dr. Özvar, mesleki eğitime dair de önemli mesajlar verdi. İş dünyasında üniversite mezunlarından beklenen uygulama becerilerinin arttığını vurgulayan Özvar, meslek yüksekokullarında kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatıldığını duyurdu.

Son dönemde yürütülen reformlarla bazı programların sistem dışına çıkarılacağını belirten Özvar, uygulamalı derslerin oranının artırılacağını ve staj konusunda yeni düzenlemelerin yolda olduğunu ifade etti.