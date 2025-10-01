Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Üniversiteden 3 yılda mezun olmak mümkün! YÖK'ten yeni düzenleme sinyali

Üniversiteden 3 yılda mezun olmak mümkün! YÖK'ten yeni düzenleme sinyali

- Güncelleme:
Üniversiteden 3 yılda mezun olmak mümkün! YÖK&#039;ten yeni düzenleme sinyali
Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversitelerimizde, arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğiz" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite eğitimine dair önemli bir değişimin sinyalini verdi. Özvar, başarılı öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda tamamlayabilecekleri yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Özvar, yarın kamuoyuyla paylaşılacak olan YÖK’ün "2030’e Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası" başlıklı vizyon belgesi öncesi yükseköğretimde reform niteliği taşıyan bazı planları aktardı.

"KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN SÜREYİ KISALTACAĞIZ"

Eğitim süresinin dünya genelinde tartışma konusu olduğuna dikkat çeken Özvar, Türkiye'de de bu yönde atılım yapacaklarını söyledi. Özvar, "Üniversitelerde arzu eden ve başarılı olan öğrenciler için eğitim süresini 3 yıla düşürmeyi hedefliyoruz. Elbette bunu yükseköğretim kalitesinden taviz vermeden gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Özvar, yeni sistemin detaylarının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtildi.

Üniversiteden 3 yılda mezun olmak mümkün! YÖK'ten yeni düzenleme sinyali - 1. Resim

UYGULAMALI EĞİTİM ARTACAK

Prof. Dr. Özvar, mesleki eğitime dair de önemli mesajlar verdi. İş dünyasında üniversite mezunlarından beklenen uygulama becerilerinin arttığını vurgulayan Özvar, meslek yüksekokullarında kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatıldığını duyurdu.

Son dönemde yürütülen reformlarla bazı programların sistem dışına çıkarılacağını belirten Özvar, uygulamalı derslerin oranının artırılacağını ve staj konusunda yeni düzenlemelerin yolda olduğunu ifade etti.

17 yaşındaki çocuk avcı kurbanı oldu! Kafasından vurularak öldürüldü
