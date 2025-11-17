Adana'da özel okulda bir öğretmen tarafından tuvaletlere yerleştirilen gizli bir kamera bulundu. Gizli kamera ile öğretmen ve öğrencileri görüntülediği tespit edilen öğretmen E.İ tutuklandı. Kamerayı tuvalette ışık yandığını gören bir kadın öğretmenin fark ettiği belirtildi.

Adana'da özel bir okulda öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği gizli kamera ile diğer öğretmen ve öğrencileri görüntülediği tespit edildi.

Gizli kamera / AA

KADIN ÖĞRETMEN FARK ETTİ

Olayın ortaya çıkmasıyla şüpheli öğretmen tutuklandı. İddiaya göre, Adana Gündoğdu Koleji'nde bir kadın öğretmen tuvaletteyken ışık yansımasını fark edince tavan arasına yerleştirilmiş gizli bir kamera bularak, olayı polis ekiplerine bildirdi.

Tutuklanan öğretmen E.İ.

GÖRÜNTÜLERİ ARŞİVLEDİ

Polis ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları inceleme sonucunda okulda görevli resim öğretmeni E.İ.'nin kamerayı yerleştirdiğini tespit etti. Şüpheli öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği kameralar aracılığıyla görüntüleri kaydettiği ortaya çıktı. E.İ.'nin okulda ve evinde yapılan aramalarda da çeşitli görüntüler ele geçirildi.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.İ. tutuklanırken, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Öte yandan okul yetkilileri olayın doğru olduğunu, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

SEZER DOĞRU

