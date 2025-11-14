İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir iş yerinin tuvaletindeki havalandırma bölümünde gizli kamera bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunduğu iddia edilen bir iş yerinin tuvaletinde gizli kamera bulundu.

ÇALIŞANLAR FARK ETTİ

Kadın çalışanlar tarafından fark edilen gizli kamera, tuvaletin havalandırma bölümünden sökülerek çıkarıldı. O anlar sosyal medyada da gündem olurken, konuyla alakalı savcılığa suç durusunda bulunulduğu öğrenildi.

GİZLİ KAMERA NASIL TESPİT EDİLİR?

Bir ortama girmeden önce bazı basit gözlemler ve kontrollerle gizli kameraları fark etmek mümkün olabilir. Gizli kameraları tespit etmenin yolları arasında ortamın normalde bulunmaması gereken açılardan izlenebilecek yerlerinde ışık kırılmaları veya küçük delikler aramak olabilir.

Odada gereğinden fazla elektronik cihaz ya da olağandışı yerleştirilmiş aksesuarlar varsa bu gibi durumlarda da kontrol sağlanması son derece önemli. Karanlıkta telefonun kamerası ile yapılan taramalarda ışık yansıması olup olmadığı da kontrol edilebilir. Kırmızı ya da yeşil ışık veren küçük LED noktaları da cihaz varlığının sinyali olarak belirtiliyor.

Esenyurt'ta skandal! İş yerinin tuvaletinden gizli kamera çıktı

GİZLİ KAMERA BULMA YÖNTEMLERİ

Gizli kamera bulmak için hem manuel yöntemlerden hem de teknolojik araçlardan yararlanılabilir. Fiziksel tarama ilk adım olmalıdır. Aynalar, prizler, duman dedektörleri, televizyonlar, saatler ve lambalar gibi objeler dikkatle incelenmelidir. Bunların dışında ise bazı gizli kamera bulma yöntemleri son derece mühim.

Kızılötesi ışık kontrolü: Bazı gizli kameralar kızılötesi ışık yayar. Odayı karartıp telefon kamerasını açarak etrafın taranması ve parlayan kırmızı bir nokta fark edilmesi halinde harekete geçilmelidir.

RF (Radyo Frekansı) dedektörleri: Kamera ya da mikrofonlar sinyal yaydığı için bu sinyaller özel cihazlarla algılanabilir. Özellikle kayıt yapan kablosuz cihazlar bu yöntemle tespit edilebilir.

Lens dedektörü kullanımı: Kamera lensinin ışığı yansıtması bazı taşınabilir dedektörler sayesinde bulunabilmektedir.

Mobil uygulamalar: Android ve iOS sistemleri için geliştirilen bazı uygulamalar yakınlardaki akıllı cihazları tarayarak kamera ihtimali olan nesneleri tespit edebilir.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası