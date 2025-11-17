Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin 400 Uygur savaşçıyı Çin'e teslim edeceği iddialarını yalanladı.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esad'ın düşmesinin ardından toparlanma süreci devam ediyor.

Suriye, Çine 400 Uygur savaşçıyı teslim mi edecek? Bakanlıktan açıklama

BAKANLIKTAN KRİTİK AÇIKLAMA

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, "Fransız haber ajansı AFP'nin, Suriye hükümetinin herhangi bir savaşçıyı Çin'e teslim etmeyi planladığı yönündeki iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

AFP'nin bugün yayınladığı haberde, Suriye'nin 400 Uygur savaşçıyı Çin’e teslim etmeye hazırlandığı ve bu konunun Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin Pekin ziyareti sırasında görüşüleceği iddia edilmişti.

BATIKAN ALTAŞ

