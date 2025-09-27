Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fakülteler hazır, öğrenci yok! Binlerce kontenjan boş kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fakülteler hazır, öğrenci yok! Binlerce kontenjan boş kaldı
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümleri bu yıl da öğrencisiz kaldı. Aksaray Üniversitesi’nde kontenjan sıfırlandı, bazı bölümlerde 3 öğrenciye 1 akademiysen düştüğü görüldü.

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci devam ederken, bazı bölümler neredeyse hiç tercih edilmedi. ÜniAr'ın raporuna göre, devlet üniversitelerinde kontenjanı 400’ün üzerinde olan programlar arasında en düşük doluluk oranı Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde görüldü.

Aralarında Aksaray, Alanya, Bayburt, Düzce ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin de bulunduğu 25'ten fazla üniversitede bu bölüme hiçbir öğrenci yerleştirilemedi.

KONTENJAN BOŞ KALDI

NTV'nin haberine göre, Aksaray Üniversitesi'nin 40 kontenjanlı Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne geçen yıl sadece 2 öğrenci yerleşmiş, bu durumun ardından bölümün kontenjanı 10'a düşürülmüştü.

Bu yıl 10 kontenjanın tamamı boş kaldı.

3 ÖĞRENCİYE 1 AKAMİSYEN

3. ve 4. sınıftaki diğer öğrencilerle toplam 67 öğrenci ile eğitim yapılan fakültede, 4'ü profesör 17 akademisyen bulunuyor. Bu da 3 öğrenciye 1 akademisyen düştüğü anlamına geliyor.

Sıfır yerleştirme yapılan diğer üniversitelerdeki Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde de durumun benzer olması dikkat çekiyor.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ'NDE 517 KONTENJANIN 129'U BOŞ

Son yıllarda iklim krizine karşı çevre çalışmalarına verilen ağırlık artarken, Çevre Mühendisliği tercih edilmedi.

Verilere göre, 517 kontenjanı olan bu bölümde 129 kontenjan boş kaldı. Doluluk oranı yüzde 75 oldu.

Harita mühendisliğinde de durum benzer, 405 kontenjandan 63'ü boş, doluluk oranı yüzde 84,4.

Bu bölümleri sırasıyla Arkeoloji, Rekreasyon Yönetimi ve Gıda Mühendisliği izliyor.

Ek yerleştime tercihleri 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

