Yabancı öğrenciler yeni rota arayışında! ABD’nin kısıtlaması Türkiye’ye yarayabilir

EĞİTİM SERVİSİ - ABD’de Donald Trump yönetiminin, yabancı öğrencilere yönelik denetimleri artırıp, sınırlama koyması, yeni bir krizi de beraberinde getirdi.

Wall Street Journal’ın analizine göre ABD’nin birçok üniversitesinde uluslararası öğrenci kayıtlarında büyük düşüş var. NAFSA (Uluslararası Eğitimciler Derneği) verilerine göre, ABD 2023-2024’te 1,1 milyon uluslararası öğrenciyi ağırladı. Rekor sayıdaki kayıtla beraber bu öğrenciler ABD ekonomisine 43,8 milyar dolar katkıda bulundu. Bu sene ise işler tam tersine döndü.

Saint Louis Üniversitesi, yaklaşık %45’lik bir düşüşle öğrenci sayısında 1.900’ün biraz altına geriledi. ‘Büyük sıkıntı içindeyiz’ diyen Rektör Edward Feser, uluslararası öğrencilerin genellikle tam öğrenim ücreti ödediğini ve bunun yerli öğrencilere verilen bursları telafi etmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Diğer bütün devlet okullarından daha fazla uluslararası öğrenci kaydeden Arizona Eyalet Üniversitesi de yabancı öğrenci kayıtların geçen yıla göre yaklaşık 500 öğrenci azaldığını ve %3’lük bir düşüş olduğunu bildirdi. Okul, vize sürecinde hâlâ takılıp kalan öğrencilere kayıtlarını bahara ertelemelerini tavsiye ediyor. Cincinnati Üniversitesindeki uluslararası lisansüstü öğrenci sayısı yüzde 25 azalarak yaklaşık 2.200’e gerilerken, lisans düzeyindeki uluslararası öğrenci sayısı aynı kaldı.

"HİÇLİĞİN ORTASINDAYIZ"

Vermont Üniversitesinde kimya alanında doktora programına başlamak için vize almaya çalışan İran vatandaşı Elham Shamiri “Kendimi hiçliğin ortasında hissediyorum” dedi. Shamiri ve yüzlerce başka İranlı, politikacılardan kabul teklifi alan öğrenciler için bir istisna yapmalarını istedi. Shamiri “Siyasetle hiçbir ilgimiz yok. Biz sadece araştırmaya gerçekten bağlı öğrencileriz” diye konuştu.

TÜRKİYE NE DURUMDA?

Türkiye’deki üniversitelerde, ağırlıklı komşu ülkeler ve Türk devletleri olmak üzere 198 ülkeden yaklaşık 350 bin uluslararası öğrenci bulunuyor. Öğrenci hareketliliğinden en fazla istifade eden 10 ülke içerisinde yedinci sıradayız. Bu öğrencilerin ülkemize bıraktığı döviz 3 milyar dolar civarında. Öğrenci sayısında hedef ise bir milyona ulaşmak. Uzmanlar ABD’de getirilen kısıtlamalarla öğrencilerin yeni rotalara yöneleceğini burada da en önemli seçeneğin Türkiye olduğunu ifade ediyorlar.