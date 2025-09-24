Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Samsun'da özel eğitim okulunda öğrencilerin çantalarından nü resimler çıktı! Bakanlık harekete geçti

Samsun'da özel eğitim okulunda öğrencilerin çantalarından nü resimler çıktı! Bakanlık harekete geçti

- Güncelleme:
İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir özel eğitim okulunda öğrencilerin çantalarından 'nü resimler' çıktığı iddiası üzerine okulun resim öğretmeni hakkında Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeye giden bazı özel eğitimli çocukların çantalarından iddiaya göre kurşun kalemle çizilmiş 'nü resimler' çıktı.

Veliler bu duruma tepki göstererek okulun resim öğretmeni M.A. hakkında sözlü şikayette bulundu.

Samsun'da özel eğitim okulunda çocukların çantasından çıkan resimler velileri şaşkına çevirdi: Bakanlık harekete geçti - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletilmesi üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

