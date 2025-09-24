Samsun'da özel eğitim okulunda öğrencilerin çantalarından nü resimler çıktı! Bakanlık harekete geçti
Samsun'da bir özel eğitim okulunda öğrencilerin çantalarından 'nü resimler' çıktığı iddiası üzerine okulun resim öğretmeni hakkında Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeye giden bazı özel eğitimli çocukların çantalarından iddiaya göre kurşun kalemle çizilmiş 'nü resimler' çıktı.
Veliler bu duruma tepki göstererek okulun resim öğretmeni M.A. hakkında sözlü şikayette bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Durumun Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletilmesi üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.
