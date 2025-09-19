Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ruhsatı iptal edilmişti! Samsun'daki CityMall AVM'nin esnafına "Dükkanları kapatın" tebligatı

Ruhsatı iptal edilmişti! Samsun'daki CityMall AVM'nin esnafına "Dükkanları kapatın" tebligatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ruhsatı iptal edilmişti! Samsun&#039;daki CityMall AVM&#039;nin esnafına &quot;Dükkanları kapatın&quot; tebligatı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mahkeme kararıyla ruhsatı iptal edilen Samsun'daki CityMall AVM ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Atakum Belediyesi, AVM'deki işletmelere "faaliyetlerini sonlandırması" için tebligat yolladı. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Biz iş yeri ruhsatlarını iptal ettik. AVM'yi mühürleme yetkimiz yok. O işlemi Büyükşehir Belediyesi yapacak" dedi.

Samsun'da ruhsatı mahkeme kararıyla iptal edilen CityMall AVM'deki iş yerlerine, Atakum Belediyesi tarafından "Faaliyetinizi sonlandırın" tebligatı gönderildi.

Atakum Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün işletmelere ilettiği yazıda, AVM'nin 2021 yılında yapı ruhsatının mahkeme kararıyla iptal edildiği, bu nedenle yapı kullanma izin belgesi bulunmayan bağımsız bölümlerde iş yeri ruhsatı verilemeyeceği hatırlatıldı. Tebligatta, AVM içindeki tüm iş yerlerinin faaliyetlerini durdurması gerektiği belirtildi.

Ruhsatı iptal edilmişti! Samsun'daki CityMall AVM'nin esnafına

"BİZİM DE RUHSATLARI İPTAL ETMEMİZ GEREKLİ" 

Süreçle ilgili bilgi veren Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, AVM ruhsatlarının büyükşehir belediyeleri tarafından verildiğini vurgulayarak, "Biz ilçe belediyesi olarak sadece iş yeri açma ruhsatlarını düzenledik. Ancak Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararı doğrultusunda AVM ruhsatını iptal etmesi üzerine bizim de işletmelere verdiğimiz ruhsatları iptal etmemiz gerekti. Dün itibarıyla tüm iş yerlerine gerekli tebligatları gönderdik" dedi.

Ruhsatı iptal edilmişti! Samsun'daki CityMall AVM'nin esnafına

"MÜHÜRLEME İŞLEMİNİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPACAK" 

Yıldız, bundan sonraki süreçte Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin AVM'nin ana girişini mühürlemesi gerektiğini belirterek, "Biz iş yeri ruhsatlarını iptal ettik. AVM'yi mühürleme yetkimiz yok. O işlemi Büyükşehir Belediyesi yapacak" ifadelerini kullandı.

CityMall AVM yönetimi ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rus savaş uçakları Estonya hava sahasını ihlal ettiKuyular boşaltıldı, camilerden anons yapıldı! Ramazan Batur’dan hala iz yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Fındık Erzincan'da da yetişir" dediler, 1 ton hasat ettiler - Ekonomi"Fındık Erzincan'da da yetişir" dediler, 1 ton hasat ettiler‘Altın damlayan ağaç’ kazandırıyor… Verdiği ürünün kilosu 20 bin TL! - EkonomiVerdiği ürünün kilosu 20 bin TLDünya genelinde 8 bin çalışanı var! Alman Stabilus 450 kişiyi işten çıkaracak - EkonomiAlman Stabilus 450 kişiyi işten çıkaracakAltının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu - EkonomiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira olduAltında yükseliş devam edecek mi? Dev banka Citi'den yeni tahmin geldi - EkonomiDünyaca ünlü bankadan yeni tahminTHY'den "Avrupa" indirimi! Biletler 129 dolardan başlıyor - EkonomiTHY'den "Avrupa" indirimi! Biletler 129 dolardan başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...