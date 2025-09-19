Altında yükseliş devam edecek mi? Dev banka Citi'den yeni tahmin geldi

2025 yılına hızlı başlayan altın rekor üstüne rekor kırıyor. 17 Temmuz tarihinde gram altın 4.917 lirayla, ons altın ise 3.707 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak Fed'in piyasa beklentisi doğrultusunda faizi 25 baz puan düşürmesinin ardından altın geri çekildi.

Ons altın sat 15.05 itibarıyla 3.605 dolardan, gram altın ise 4.859 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği merak edilirken, dev banka Citi'den yeni bir tahmin geldi.

CITI ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Citi, altın fiyatlarında yükseliş beklentisini korudu. Banka altın için 3 aylık hedefini 3.600 dolardan 3.800 dolara çıkardı. Banka, kısa vadede boğa piyasasının süreceğini ve yatırımcıların güvenli liman talebinin fiyatları destekleyeceğini öngördü.

ONS ALTINDA 2 FARKLI SENARYO DAHA VAR

Ayrıca sert bir ekonomik iniş ihtimali gerçekleşirse ve Fed agresif faiz indirimlerine giderse, ons altının 4 bin dolar seviyesini test edebileceği belirtildi. ABD ekonomisinin dirençli kalması ve jeopolitik risklerin azalması durumunda ise ons altının 3.400 dolara gerilebileceği vurgulandı.

CITI'DEN PETROL TAHMİNİ

Citi petrol fiyatlarıyla ilgili de bir tahminde bulundu. Banka, Brent petrol fiyatının 2025 yıl sonunda varil başına 60 dolara gerileyeceğini tahmin etti. Ayrıca, 2026’nın ikinci ve dördüncü çeyreklerinde ortalama fiyatın 62 dolar seviyesinde olacağını öngördü.