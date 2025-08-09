Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Maliyeti 3,5 milyar TL! Samsun'un çilesini bitirecek projenin yüzde 40'ı tamamlandı

Maliyeti 3,5 milyar TL! Samsun'un çilesini bitirecek projenin yüzde 40'ı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Maliyeti 3,5 milyar TL! Samsun&#039;un çilesini bitirecek projenin yüzde 40&#039;ı tamamlandı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da taşkın ve selleri engellemek adına Mert Irmağı Islahı Projesi'ne başlanmıştı. 3 milyar 584 milyon TL maliyetli projenin yüzde 40'a yakını tamamlandı.

Samsun'da daha önceki yıllarda sel ve taşkınlara neden olan Mert Irmağı’nda ıslah çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü tarafından devam edilen 3,5 milyar TL maliyetli projede bu yıl toplam 567 milyon TL’lik harcama yapılacak.

Maliyeti 3,5 milyar TL! Samsun'un çilesini bitirecek projenin yüzde 40'ı tamamlandı - 1. Resim

YÜZDE 40'I TAMAMLANDI 

Projenin fiziksel tamamlanma oranı yüzde 40’a yaklaştı. İş kapsamında, sol sahilde 855 metre, sağ sahilde bin 404 metre kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi, sol sahilde bin 84 metre, sağ sahilde ise 536 metre betonarme konsol duvar, denize çıkış kısmında çift taraflı 295 metre taş tahkimat trapez kanal, yukarı havzada 2 adet betonarme tersip bendi, 7 adet araç, 1 adet yaya ve 1 adet servis köprüsü yapılacak.

Maliyeti 3,5 milyar TL! Samsun'un çilesini bitirecek projenin yüzde 40'ı tamamlandı - 2. Resim

8 KÖPRÜ YENİLENECEK 

Öte yandan sağ sahilde 1.176 metre, sol sahilde 1.199 metre fore kazık duvar imalatı, sağ sahilde 6 metrelik kaplama taban kazık, 35 adet ana kaplama duvar imalatı ise bitti. Sonuç olarak proje kapsamında Mert Irmağı üzerinde bulunan toplam 8 köprü yenilenecek.

Maliyeti 3,5 milyar TL! Samsun'un çilesini bitirecek projenin yüzde 40'ı tamamlandı - 3. Resim

Maliyeti 3,5 milyar TL! Samsun'un çilesini bitirecek projenin yüzde 40'ı tamamlandı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuzey Kore’den beklenmedik barış sinyali! Propaganda hoparlörleri tek tek söküldüBu iş için baba mesleğine veda etti! "Bire bin veren başka bir şey yok"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu iş için baba mesleğine veda etti! "Bire bin veren başka bir şey yok" - Ekonomi"Bire bin veren başka bir şey yok"Yüzyılın olayı çiftçiyi vurdu! 10 dönümlük bahçede sadece bir çürük elma kaldı - Ekonomi10 dönümlük bahçede bir çürük elma kaldıKilosu 5 lira! İspanya ve Almanya da onun için bekliyor... - EkonomiKilosu 5 TL! Kapış kapış satılıyorEvi olan herkesi ilgilendiriyor! 2026 emlak vergisi ile ilgili yeni karar - Ekonomi2026 emlak vergisi ile ilgili yeni karar5 milyon dolarlık imza atıldı! Türkiye'de restoranlarda bir ilk... Halkın tek endişesine cevap geldi - EkonomiTürkiye'de restoranlarda bir ilk! İmzalar atıldıBakanlığa 4 bin 400 personel alınacak! Başvurular başladı, işte kadrolar - EkonomiBakanlığa 4 bin 400 personel alınacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...