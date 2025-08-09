Maliyeti 3,5 milyar TL! Samsun'un çilesini bitirecek projenin yüzde 40'ı tamamlandı

Samsun'da daha önceki yıllarda sel ve taşkınlara neden olan Mert Irmağı’nda ıslah çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü tarafından devam edilen 3,5 milyar TL maliyetli projede bu yıl toplam 567 milyon TL’lik harcama yapılacak.

YÜZDE 40'I TAMAMLANDI

Projenin fiziksel tamamlanma oranı yüzde 40’a yaklaştı. İş kapsamında, sol sahilde 855 metre, sağ sahilde bin 404 metre kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi, sol sahilde bin 84 metre, sağ sahilde ise 536 metre betonarme konsol duvar, denize çıkış kısmında çift taraflı 295 metre taş tahkimat trapez kanal, yukarı havzada 2 adet betonarme tersip bendi, 7 adet araç, 1 adet yaya ve 1 adet servis köprüsü yapılacak.

8 KÖPRÜ YENİLENECEK

Öte yandan sağ sahilde 1.176 metre, sol sahilde 1.199 metre fore kazık duvar imalatı, sağ sahilde 6 metrelik kaplama taban kazık, 35 adet ana kaplama duvar imalatı ise bitti. Sonuç olarak proje kapsamında Mert Irmağı üzerinde bulunan toplam 8 köprü yenilenecek.