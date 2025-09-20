“Çocuklarımız ne yiyor?” derdine son: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor

Velilerin akıllarına en çok takılan sorulardan biri çocukların okullarda ne ile beslendiğiydi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği son denetimin ardından bu problem çözüme kavuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerde resmi kontrollerin yapıldığını açıkladı.

ARTIK KONTROL VELİLERDE!

Okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerde resmi kontrollerin tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Hassas tüketici gruplarından biri olan öğrencilerimize gıda arzında bulunan işletmelerin teknik ve hijyenik koşulları mevzuata uygunluk açısından titizlikle kontrol ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Gıda işletmelerine yönelik kontrolün önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değerli velilerimiz, 'karekod uygulaması' ile işletmelerin denetim süreçlerini şeffaf şekilde paylaşıyor, gıda güvenilirliğini birlikte sağlıyoruz. 'Tarım Cebimde' uygulaması ile kontrol sizde!"

TARIM CEBİMDE UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Tüketiciler, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde bulunan karekodu, mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasından taratabiliyor. Böylelikle işletmeye ait kayıt/onay numarası, ünvan ve adres bilgileri ile burada yapılan son denetim tarihi görülebiliyor.

Uygulamayla tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması, menfaatlerinin korunması ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği resmi kontrollerin görünürlüğünün artırılması amaçlanıyor.

Gıda satan ve toplu tüketime sunan iş yerlerinde "Gıda İşletmesi Karekodu" oluşturularak tüketicilerin göreceği yerde sergilenmesi 28 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla zorunlu oldu. Bu uygulamaya dahil olmayan gıda işletmelerine 2025 yılında 105.274 TL idari para cezası uygulanıyor.