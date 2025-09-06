Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kantin fiyatlarına ilk dönem zammı yok! “Amacımız öğrencileri korumak”

Kantin fiyatlarına ilk dönem zammı yok! “Amacımız öğrencileri korumak”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kantin fiyatlarına ilk dönem zammı yok! “Amacımız öğrencileri korumak”
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, okul kantinlerinde ilk dönem zam yapılmayacağını, fiyatların 15 Ocak 2026’ya kadar sabit kalacağını açıkladı. Şahin, “Amacımız öğrencileri korumak” dedi.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara Kantinciler Odası (AKO) Başkanı Bayram Şahin’le, velilerin en çok şikâyet ettiği kantin fiyatları hakkında konuştuk.

Şahin, okulların ilk döneminde fiyat artışı olmayacağını, yeni tarifenin ise 15 Ocak 2026’da yıllık enflasyona göre uygulanacağını söyledi.

"AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİ KORUMAK"

Haziran ayında okullar kapanmadan önceki fiyatların geçerliliğini yarıyıl tatiline kadar koruyacağını söyleyen Şahin “Örneğin tost 70, kumru 110, tavuk burger 100, kek ve poğaça 25 lira. 3 çeşit yemek 200, çay 15 lira. Üst sınırı biz belirliyoruz. Amacımız hem üyelerimizi hem de öğrencilerimizi korumak” dedi.

Şahin, kira bedellerinin de  fiyatları artırdığını vurguladı. Kantinlerde yasak olan ürünlerin marketlerde serbestçe satılmasına da dikkat çeken Şahin şöyle devam etti: Veli alıp çocuğun çantasına koyuyor. Yasak marketlerde de geçerli olmalı.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

12 yıllık eğitime revizyon sinyali! "Kamuoyu oluştu, karar almak durumundayız"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rayiç bedelde 36 kat artış! "AK Parti'ye tuzak" uyarısı - Ekonomi36 kat rayiç çılgınlığı! AK Parti devredeVatandaş anahtarını Erdoğan’dan alacak! 300 bininci deprem konutu bugün teslim ediliyor - EkonomiVatandaş anahtarını Erdoğan’dan alacakİklimlendirme sektörü ISK-SODEX’te buluşacak - Ekonomiİklimlendirme sektörü ISK-SODEX’te buluşacakMİA'dan enerji için öneri ve uyarılar: Kesintiler kamu güvenliğini riske atabiliyor - Ekonomiİstihbarattan 'enerji' uyarısıYem zorbalığına soruşturma! 39 süt sanayicisi hakkında inceleme başlatıldı - EkonomiYem zorbalığına soruşturmaResmî Gazete’de yayımlandı: Yat ve teknelere ÖTV geldi - EkonomiResmî Gazete’de yayımlandı: Yat ve teknelere ÖTV geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...