Kantin fiyatlarına ilk dönem zammı yok! “Amacımız öğrencileri korumak”

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara Kantinciler Odası (AKO) Başkanı Bayram Şahin’le, velilerin en çok şikâyet ettiği kantin fiyatları hakkında konuştuk.

Şahin, okulların ilk döneminde fiyat artışı olmayacağını, yeni tarifenin ise 15 Ocak 2026’da yıllık enflasyona göre uygulanacağını söyledi.

"AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİ KORUMAK"

Haziran ayında okullar kapanmadan önceki fiyatların geçerliliğini yarıyıl tatiline kadar koruyacağını söyleyen Şahin “Örneğin tost 70, kumru 110, tavuk burger 100, kek ve poğaça 25 lira. 3 çeşit yemek 200, çay 15 lira. Üst sınırı biz belirliyoruz. Amacımız hem üyelerimizi hem de öğrencilerimizi korumak” dedi.

Şahin, kira bedellerinin de fiyatları artırdığını vurguladı. Kantinlerde yasak olan ürünlerin marketlerde serbestçe satılmasına da dikkat çeken Şahin şöyle devam etti: Veli alıp çocuğun çantasına koyuyor. Yasak marketlerde de geçerli olmalı.