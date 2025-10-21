MHP yurdu gezip ‘Terörsüz Türkiye’yi anlatacak: “Hayırlı günler komşum”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “24 Ekim 2025 tarihinden itibaren ‘Hayırlı Günler Komşum’ ziyaretleri yapılacak ve milletimizin bütün kesimleriyle bir araya gelinerek ‘Derdiniz Derdimizdir’ sohbetleri gerçekleştirilecektir” dedi.

“Terörsüz Türkiye yolunda sarf edilen gayretlerin sonuçsuz kalmadığı; meselenin kamu vicdanına sığmaya, yerleşmeye başladığı delilleriyle anlatılacaktır” diyen Yalçın, ayrıca, “Terörsüz Türkiye konusunun, KKTC’nin dünyada bağımsız bir devlet olarak tanınması çabalarından soyutlanmamasının altı çizilecektir. Aksi takdirde KKTC parlamentosunun Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı alması gerektiği vurgulanacaktır” ifadelerini kullandı.