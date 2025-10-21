Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MHP yurdu gezip 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak: "Hayırlı günler komşum"

MHP yurdu gezip ‘Terörsüz Türkiye’yi anlatacak: “Hayırlı günler komşum”
MHP, 24 Ekim’den itibaren başlatacağı “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleriyle halkla buluşacak, “Terörsüz Türkiye” ve KKTC’nin tanınması konularını gündeme taşıyacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “24 Ekim 2025 tarihinden itibaren ‘Hayırlı Günler Komşum’ ziyaretleri yapılacak ve milletimizin bütün kesimleriyle bir araya gelinerek ‘Derdiniz Derdimizdir’ sohbetleri gerçekleştirilecektir” dedi.

Terörsüz Türkiye yolunda sarf edilen gayretlerin sonuçsuz kalmadığı; meselenin kamu vicdanına sığmaya, yerleşmeye başladığı delilleriyle anlatılacaktır” diyen Yalçın, ayrıca, “Terörsüz Türkiye konusunun, KKTC’nin dünyada bağımsız bir devlet olarak tanınması çabalarından soyutlanmamasının altı çizilecektir. Aksi takdirde KKTC parlamentosunun Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı alması gerektiği vurgulanacaktır” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

