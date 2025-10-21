Kalp Vakfının 50. yıl özel ödülü sahibini buldu! Dr. Canbeyli'ye verildi

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Türk Kalp Vakfı’nın 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla verilen “Türk Kalp Vakfı Prof. Dr. Necati Sırmacı 50. Yıl Kardiyoloji Araştırma Ödülü”, Gazi Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatma Hayvacı Canbeyli’nin oldu.

Doğumsal kalp hastalıklarına bağlı olarak gelişen pulmoner arteriyel hipertansiyonda (akciğer hipertansiyonu) genetiğin öneminin araştırıldığı en geniş kapsamlı çalışma olan “Konjenital Kalp Hastalığı ile İlişkili Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Genetiğin Rolü” çalışması ile birincilik ödülüne layık görülen Dr. Canbeyli, plaketini Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, Prof. Dr. Demir Budak ve Prof. Dr. Vedat Aytekin’den aldı.

Yaşla birlikte görülme sıklığı artan ancak doğurganlık çağındaki kadınlarda da sık rastlanan akciğer hipertansiyonunun temelinde büyük oranda genetik faktörlerin yattığını ifade eden Dr. Canbeyli, “Pulmoner hipertansiyona erken tanı konulup doğru tedavi edilmezse, kişinin günlük fiziksel aktiviteleri belirgin olarak kısıtlanabilir, sağ kalp yetersizliğine sebep olabilir ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Bu alanda genetikle ilgili çalışmalar oldukça sınırlı. Çalışmamızın, genetik çalışmaların daha da artırılmasına yön vereceğini düşünüyorum” dedi.

50. kuruluş gecesinde konuşan Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, Türk Kalp Vakfı’nın kalp sağlığı alanında hizmet veren yarım asırlık bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, “Amacımız, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan kalp ve damar hastalıkları risklerini en aza indirmek ve kontrol altına almak; koruyucu hekimlik çalışmalarıyla halkı bilgilendirmek ve tedavi etmektir” diye anlattı.