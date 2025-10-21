Geçmeyen bacak şişliklerine dikkat! Lipödem olabilir...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Özellikle kadınları daha fazla etkileyen lipödem, obezite ile karıştırılabiliyor. Beslenme ve diyet uzmanı Harika Özkaya Yurttadur, kilo vermek için diyet yapan ancak bacaklarındaki ağrılı şişliklerin azalmadığını fark eden kadınların önemli bir kısmının aslında lipödemle mücadele ettiğini söyledi.

Lipödemin sadece fazla kilo olmadığının altını çizen Dyt. Yurttadur, “Bu hastalıkta beslenme yalnızca kilo kontrolü için değil, iltihap ve ağrıyı azaltmak için de tedavinin merkezinde olmalı. Yüksek antioksidan içeriğiyle bilinen Akdeniz diyeti, lipödemli bireylerde inflamasyonu azaltıcı etkisiyle öne çıkar. Zeytinyağı, balık, taze sebze ve meyveler, kuru yemişler ve tam tahıllar, vücutta hücre hasarını azaltır ve dolaşımı destekler” dedi.