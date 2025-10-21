Bakan Kacır: Kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltacağız!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Millî Teknoloji Hamlesi ile biyoteknolojik ve genomik araştırmalara destek vererek etken madde, ilaç ve tıbbi cihazda dışa bağımlılığı azaltacaklarını bildirdi.

Kağıthane’de Dikey Tarım Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Kacır, kozmetik ve takviye edici gıda ürünlerine talebin gün geçtikçe arttığını vurguladı ve şunları söyledi:

Yapılan araştırmalar, her iki sahanın toplam pazar büyüklüğünün 2030 yılında 1 trilyon doları aşacağını gösteriyor. Özellikle tarımsal üretimimizi katma değere dönüştürecek yatırımlarla, bu alanda yerli ve millî üretim kabiliyetimizi güçlendirmek önceliğimizdir. Nitekim, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile 14 ilde yerel bitkisel ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik yatırımlara ayrıcalıklı destekler sunma kararı aldık. Programın ilk çağrısında, illerimizin yerel bitkisel ürünlerini kozmetik, gıda takviyesi, ilaç etken maddesi ve kolajen gibi yüksek katma değerli ihracat ürünlerine dönüştürmeyi hedefleyen, toplam yatırım büyüklüğü 5,5 milyar lirayı bulan 24 proje başvurusu aldık. UniKentPharma da Anadolu’nun zengin botanik mirasını yüksek katma değere dönüştürmemize imkân tanıyacak ve Türkiye’yi kişisel bakım ile takviye edici gıda alanında üretim ve inovasyon merkezi hâline getirecek adımlardan biridir.

Sağlıkta yerli üretimi artırmanın ve teknoloji kapasitesini güçlendirmenin Millî Teknoloji Hamlesi’nin öncelikli hedeflerinden olduğunu belirten Bakan Kacır, şunları ekledi:

Nitekim bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde biyoteknolojik ve genomik araştırmalara tahsis ettiğimiz destekleri önemli ölçüde artıracağız. Etken madde, ilaç ve tıbbi cihazda yerli üretim kapasitemizde sıçrama sağlayacak, kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltacağız. Ayrıca kamu alımlarını kaldıraç olarak kullanarak yerli biyoteknolojik ilaç üretimini kararlılıkla destekleyeceğiz. Nanoteknoloji, hücre kültürü, mikrobiyoloji, ilaç ve polimer sentezinde yüksek ticari potansiyele sahip ileri Ar-Ge’nin yürütüldüğü ResearchKent; sağlık teknolojilerinde özgün ve yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesi için uygun laboratuvar altyapısını araştırmacılara sunuyor.

AR-GE HARCAMASI 651 MİLYAR 822 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Buna göre, gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre 274 milyar 279 milyon TL artarak 651 milyar 822 milyon TL’ye yükseldi. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2023 yılında yüzde 1,39 iken, 2024 yılında 44 trilyon 587 milyar 225 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı yüzde 1,46 oldu.

Ar-Ge harcamalarında mal ve mal olmayan şirketler yüzde 64,8 ile en büyük paya sahip olurken, bunu yüzde 30,9 ile yükseköğretim takip etti. Kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 4,3 oldu. Ar-Ge harcamaları içinde personel harcamaları yüzde 59,5 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.