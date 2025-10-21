Rum ve Yunan’da bayram havası: “Yeni bir umut” dediler
KKTC’de CTP lideri Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanı seçilmesi, Batı ve Rum kesimi tarafından sevinçle karşılandı.
İngiliz The Guardian gazetesi “Kıbrıslı Türkler, Avrupa yanlısı sol görüşlü lider Tufan Erhürman’a ezici bir zafer kazandırdı. Bu zafer, Kıbrıs’ta çıkmaza giren barış sürecine yeni bir ivme kazandıracak gibi görünüyor” diye yazdı. Gazetede analizinde Ersin Tatar, “bir kez bile müzakere masasına oturmamakla” eleştirildi.
ANKARA’YA MESAJ
Yunan Kathimerini gazetesi “Kemalist aday büyük bir farkla kazandı” yorumunda bulundu. Yunan Ta Nea gazetesi, “Erdoğan’ın desteğini arkasına alan Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar yenilgiye uğradı” diyerek Ankara’yı da hedef aldı. Rum Politis gazetesi de Güney Kıbrıs’ın memnuniyetini “Kıbrıslı Türkler, iki devlet mantığını açıkça reddederken, laik kimliklerinin tamamen değiştirilmesine yönelik girişimlere de açıkça isyan ettiler” sözleriyle dile getirdi.
SANKİ RUM BÜYÜKELÇİSİ
Bu arada bazı Türkler de yorumlarıyla Rum tarafını aratmadı. Kıbrıslı gazeteci Serhat İncirli, “Bu ülkeden kaçması gereken insanlar var. Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa ‘persona non grata (istenmeyen adam) bu adamı alın buradan’ derim” diye konuştu.
Emekli Büyükelçi Selim Kuneralp da KKTC seçimi için ‘bağımsızlık ilanı’ yakıştırmasında bulundu. Rum diplomatı gibi konuşan Kuneralp şu skandal ifadeleri kullandı:
Kıbrıs Türk halkı Ankara’dan dayatılmaya çalışan ve kendi kültür ile geleneklerine tamamen yabancı olan İslami toplum modelini, ayrıca da son yıllarda takip edilen ve sadece tecritleri ebedileştirecek çözümsüzlük modelini reddetti. Türkiye’den bağımsızlığını ilan etti. Yolu açık olsun. Umarım Ankara bir bedel ödetmeye kalkmaz.