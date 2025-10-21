Rum ve Yunan’da bayram havası: “Yeni bir umut” dediler

İngiliz The Guardian gazetesi “Kıbrıslı Türkler, Avrupa yanlısı sol görüşlü lider Tufan Erhürman’a ezici bir zafer kazandırdı. Bu zafer, Kıbrıs’ta çıkmaza giren barış sürecine yeni bir ivme kazandıracak gibi görünüyor” diye yazdı. Gazetede analizinde Ersin Tatar, “bir kez bile müzakere masasına oturmamakla” eleştirildi.

İlgili Haber KKTC'yi yeni dönemde neler bekliyor? İsmail Kapan: Esas hedeflerden sapma söz konusu olmayacak

ANKARA’YA MESAJ

Yunan Kathimerini gazetesi “Kemalist aday büyük bir farkla kazandı” yorumunda bulundu. Yunan Ta Nea gazetesi, “Erdoğan’ın desteğini arkasına alan Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar yenilgiye uğradı” diyerek Ankara’yı da hedef aldı. Rum Politis gazetesi de Güney Kıbrıs’ın memnuniyetini “Kıbrıslı Türkler, iki devlet mantığını açıkça reddederken, laik kimliklerinin tamamen değiştirilmesine yönelik girişimlere de açıkça isyan ettiler” sözleriyle dile getirdi.

SANK İ RUM B ÜYÜKELÇ İSİ

Bu arada bazı Türkler de yorumlarıyla Rum tarafını aratmadı. Kıbrıslı gazeteci Serhat İncirli, “Bu ülkeden kaçması gereken insanlar var. Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa ‘persona non grata (istenmeyen adam) bu adamı alın buradan’ derim” diye konuştu.

Emekli Büyükelçi Selim Kuneralp da KKTC seçimi için ‘bağımsızlık ilanı’ yakıştırmasında bulundu. Rum diplomatı gibi konuşan Kuneralp şu skandal ifadeleri kullandı: