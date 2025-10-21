İsrail ordusu çekilmeyecek mi? Gazze’de ‘sarı hat’ bariyeri

İsrail ordusu, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, harita üzerinde çizilen fakat neresi olduğu net belli olmayan “sarı hat” bahanesiyle Filistinlileri katletmeye devam ediyor.

İlgili Haber Netanyahu'dan akılalmaz itiraf! "Ateşkese rağmen 153 ton bomba attık"

Sık sık ‘sarı hattı geçen teröristler hedef alındı’ açıklaması yapan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne sarı bariyer getirdi. İsrail askerleri bölgeyi ikiye bölmeye başladı. Anlaşmaya göre İsrail ordusunun, önümüzdeki günlerde ‘sarı hat’tan ‘kırmızı hat’ta çekilmesi gerekiyor. Bölgeye getirilen bariyerler “İsrail, çeşitli bahanelerle anlaşmaya uymayacak ve sarı çekilmeyecek mi?” sorusunu akıllara getirdi.

BATI ŞERİA'DA 55 BİN D ÖNÜME EL KOYDULAR

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde işgal alanını genişletiyor. Tel Aviv yönetimi dün, Karyut, Leben eş-Şarki ve es-Saviye köylerinde Filistinlilere ait 70 dönümlük araziye el koyduğunu duyurdu.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu “İsrail işgal ettiği Filistin topraklarını, bölgede kurulan yasadışı Yahudi yerleşim yerlerine tampon bölge yapıyor. 2025 yılından beri Filistin topraklarına yönelik 53 defa el koyma kararı aldı.

Gazze’de başlayan savaştan buyana Batı Şeria’da Filistinlilere ait 55 bin dönümlük arazi işgal edildi” açıklamasını yaptı.