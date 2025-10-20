Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu'dan akılalmaz itiraf! "Ateşkese rağmen 153 bomba attık"




- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen Gazze'de kalıcı ateşkes anlaşmasına rağmen, dün İsrail'den bölgeye yönelik bombardıman düzenlendi. Saldırıda en az 45 kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, konuya ilişkin akılalmaz bir itiraf geldi. Netanyahu, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 153 ton bomba kullanıldığını açıklayarak ateşkesi ihlal ettiklerini itiraf etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Meclis'in açılışında yaptığı konuşmada, ateşkese rağmen Gazze'ye düzenledikleri saldırılara ilişki açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partilerinden milletvekilleri Netanyahu'nun sözünü defalarca keserken, Netanyahu dün Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 44 Filistinlinin öldüğü İsrail saldırılarını anlattı.





Netanyahu, "Ateşkes, Hamas'ın bizi tehdit etmesi için bir sebep değildir. Bize yönelik herhangi bir saldırının bedeli çok ağır olur" dedi.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden Netanyahu, "Ateşkes sırasında iki asker öldürüldü. Hamas hemen gevşediğimizi hissetti. Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki onlarca hedefi 153 ton bombayla vurduk" ifadeleriyle ateşkesi ihlal ettiklerini doğruladı.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlemişti. 



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.

ESİR TESLİMİ YAPILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tabutun ordu birliklerince teslim alındığı belirtildi.

Cesedin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüldüğü, kimlik tespitinin ardından ailesinin bilgilendirileceği kaydedildi.

Hamas, daha önce 13 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 13 cesetten birinin Nepal vatandaşı, birinin Tayland vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilmişti.

İsrail ise cesetlerden birinin herhangi bir esire ait olmadığını iddia etmişti. Böylece 28 ölü esirden 16'sı Gazze Şeridi'nde kalmıştı.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 150 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

İade edilen Filistinli esirlere ait cenazelerdeki işkence izleri dikkati çekmiş, Gazze'de kimlik tespiti yapabilecek ekipman olmadığı için esirlerin cenazelerinin görüntüleri ailelerinin herhangi bir izden tanıyabilmesi için yayımlanmıştı.



