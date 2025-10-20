Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı silahlandırıyor! Almanya ve Hollanda'dan 'muharebe sistemi' alımı

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı silahlandırıyor! Almanya ve Hollanda'dan 'muharebe sistemi' alımı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa&#039;yı silahlandırıyor! Almanya ve Hollanda&#039;dan &#039;muharebe sistemi&#039; alımı
Savaş, Silahlanma, Rheinmetall, Almanya, Hollanda, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı çatışmalar sürerken, Avrupa'da da silahlanma yarışı başladı. Alman silah üreticisi Rheinmetall, Almanya ve Hollanda'ya 222 adet "Schakal" zırhlı muharebe aracı satmak için 3,4 milyar avroluk anlaşma imzaladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'daki hükümetleri savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken, Alman silah üreticisi Rheinmetall, Almanya ve Hollanda silahlı kuvvetlerine 222 adet "Schakal" piyade muharebe aracı tedarik etmek için 3,4 milyar avroluk sözleşme imzaladı.

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı silahlandırıyor! Almanya ve Hollanda'dan 'muharebe sistemi' alımı - 1. Resim

AVRUPA'DA SİLAHLANMA YARIŞI

Rheinmetall'den yapılan açıklamada, Avrupa Müşterek Silahlanma İşbirliği Teşkilatının (OCCAR), Rheinmetall ve KNDS Almanya ortak girişimi Artec GmbH'yi, her iki ülkenin silahlı kuvvetlerine 222 Schakal piyade muharebe aracı teslim etmesi için seçtiği belirtildi.

Sipariş değerinin 3,4 milyar avro olduğu ifade edilen açıklamada, Rheinmetall'ın payının 3 milyar avro olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Almanya’ya 150 araç, Hollanda’ya ise 72 araç teslim edileceği kaydedildi.

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı silahlandırıyor! Almanya ve Hollanda'dan 'muharebe sistemi' alımı - 2. Resim

3,4 MİLYAR AVROLUK ANLAŞMA

Sözleşmenin yedek parça, eğitim materyalleri ve özel araçlar içeren bir lojistik paketi ile tanksavar silahlarına karşı koruma, atışlı saldırı tespiti ve tanımlama, dron savunması gibi isteğe bağlı hizmetleri de kapsadığı aktarılan açıklamada, sözleşmenin 248 adede kadar ek aracın sipariş edilmesini opsiyon olarak içerdiği vurgulandı.

Bu arada, Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa silah endüstrisi için bir dönüm noktası olurken, Rheinmetall hisseleri Ukrayna'daki savaşın Şubat 2022'de başlamasından bu yana yüzde 1600'den fazla değer kazandı.

Rheinmetall, NATO müttefiki olan devletlerin Gayrisafi Yurt İçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 3,5'ini savunma bütçesine ayırmasının 2030'a kadar şirkete 400 milyar avroya kadar bir gelir getirmesini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sular siyaha döndü, balıklar kıyıya vurdu! Ceyhan Nehri yine alarm veriyorTürkiye'nin 'en zengini' unvanını kaybeden Murat Ülker'den tek kelimelik cevap: Şükrolsun...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu’dan şaşırtan iddia! 'Biden beni silahla tehdit etti' - DünyaNetanyahu’dan şaşırtan iddia!Putin–Trump Zirvesi için start verildi! Kremlin 'umutluyuz' dedi - DünyaPutin–Trump Zirvesi için start verildi!İsrail’de muhalefet ayakta! Netanyahu, “Türkiye ve Katar’ı Gazze’ye sokmakla” suçlanıyor - Dünyaİsrail, Türkiye yüzünden çalkalanıyor!6 aylık bebeği sahilde bırakıp yürüyüşe çıktılar! "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık" - Dünya6 aylık bebeği sahilde bıraktılar! "Nasıl geçtiğini anlamadık"İran lideri Hamaney'den Trump'a nükleer rest! "Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?" - DünyaHamaney'den Trump'a nükleer restÇin basını manşetten duyurdu: Türk SİPER’leri Asya yolunda! - DünyaÇin basını manşetten duyurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...