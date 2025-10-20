Eyüpspor yeni hocasıyla galibiyet hasretine son verdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve 5 hafta sonra ilk kez kazandı.

Eyüpspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam ve 90+4. dakikada Umut Bozok attı.

EYÜPSPOR, 5 MAÇ SONRA İLKLERİ YAŞADI

Teknik Direktör Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkan Eyüpspor, 5 maç sonra galibiyet elde etti. Eyüpspor, puanını 8'e yükseltti ve 14. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 9 puanla 11. sırada kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

10. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, altıpas çizgisi üzerinde Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

13. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Cem Üstündağ'ın çizgiden çıkardığı top Yalçın Kayan'a kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Gianniotis'in çıkardığı meşin yuvarlağı Winck kornere gönderdi.

15. dakikada ikas Eyüpspor 1-0 öne geçti. Legowski'nin pasıyla ceza sahasına giren Thiam, penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluştu.

27. dakikada Thiam'ın pasıyla ceza sahası çizgisinin sağında topla buluşan Calegari, ortasını açtı. Arka direkte bulunan Serdar Gürler'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28. dakikada Baldursson'un pasıyla topla buluşan Fall'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Felipe meşin yuvarlağı kurtardı.

36. dakikada Calegari'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay'ın ceza sahası sağ çaprazında yaptığı vuruşta, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.

Eyüpspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.