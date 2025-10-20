Filipinler'de şiddetli deprem! 5.8 ile sallandılar
Dünya adeta beşik üstünde... AFAD'dan edinilen bilgilere göre, Filipinler açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
FİLİPİNLER'DE SİSMİK HAREKETLİLİK
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler’in Isabela eyaletinde yer alan Santiago kentinin 93 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
17 Ekim tarihinde ülkede bir deprem daha meydana gelmişti. Filipinler'in Luzon Adası'nda bulunan Union kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
