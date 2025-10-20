Filipinler'de şiddetli deprem! 5.8 ile sallandılar

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya adeta beşik üstünde... AFAD'dan edinilen bilgilere göre, Filipinler açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler açıklarında deprem meydana geldi.

FİLİPİNLER'DE SİSMİK HAREKETLİLİK 

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler’in Isabela eyaletinde yer alan Santiago kentinin 93 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

17 Ekim tarihinde ülkede bir deprem daha meydana gelmişti. Filipinler'in Luzon Adası'nda bulunan Union kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

