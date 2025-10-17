Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Filipinler, 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler son dakika bir depremle sarsıldı. Ülkenin Luzon Adası yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Son dakika deprem haberi... Filipinler'in Luzon Adası'nda bulunan Union kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Luzon Adası'nda bulunan Union kentinin güneybatısı olduğunu açıkladı.

DEPREMDE HENÜZ CAN KAYBI YOK

Yaklaşık 69 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

